«Спартак» переиграл московское «Динамо» на Кубке мэра
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты «Спартака» вырвали победу у
московского «Динамо» в матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» со
счетом 3:2.
У красно-белых заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил, Бен Максвелл и Игорь Мирнов. У бело-голубых отличились Глеб Корягин и Владимир Брюквин.
После двух туров турнира таблицу Кубка возглавляет ЦСКА, набравший шесть очков. В активе «Динамо» и «Спартака» - по три очка, у «Витязя» - ни одного.
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