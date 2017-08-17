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«Спартак» переиграл московское «Динамо» на Кубке мэра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Спартака» вырвали победу у московского «Динамо» в матче предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы» со счетом 3:2.

У красно-белых заброшенными шайбами отметились Лукаш Радил, Бен Максвелл и Игорь Мирнов. У бело-голубых отличились Глеб Корягин и Владимир Брюквин.

После двух туров турнира таблицу Кубка возглавляет ЦСКА, набравший шесть очков. В активе «Динамо» и «Спартака» - по три очка, у «Витязя» - ни одного.

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