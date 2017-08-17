«Спартак» переиграл московское «Динамо» на Кубке мэра

Вадим Епанчинцев: Шайба защитнику попала в то самое место. Поехали делать снимок… Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над московским «Динамо» - 3:2.

Владимир Воробьев: С Корягиным сейчас врачи работают Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьев прокомментировал поражение в матче со «Спартаком» - 2:3.

Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ, сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.

Форвард московского «Динамо» Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии Нападающий московского «Динамо» Никита Комаров отказался выступать за сборную Белоруссии и не будет считаться легионером в чемпионате КХЛ, сообщил главный тренер бело-голубых Владимир Воробьев.