«Зенит» выразил соболезнования пострадавшим в теракте в Барселоне
Источник: Twitter.comКомментарии
«Зенит» поддержал жителей Барселоны после теракта, произошедшего вечером 17 августа.
- Барселона, мы с тобой, - написал петербургский клуб в Твиттере на трех языках.
Барселона, мы с тобой.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 17 августа 2017 г.
Barcelona, we are with you.
Barcelona, estem amb tu.#Barcelona #stopterrorism pic.twitter.com/c9x7xbT7h1
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