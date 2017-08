«Зенит» выразил соболезнования пострадавшим в теракте в Барселоне

«Зенит» поддержал жителей Барселоны после теракта, произошедшего вечером 17 августа.

- Барселона, мы с тобой, - написал петербургский клуб в Твиттере на трех языках.

Барселона, мы с тобой.

Barcelona, we are with you.

Barcelona, estem amb tu.#Barcelona #stopterrorism pic.twitter.com/c9x7xbT7h1