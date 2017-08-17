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«Зенит» выразил соболезнования пострадавшим в теракте в Барселоне

Источник:  Twitter.comКомментарии

«Зенит» поддержал жителей Барселоны после теракта, произошедшего вечером 17 августа.

 - Барселона, мы с тобой, - написал петербургский клуб в Твиттере на трех языках.

Ад в Барселоне перед стартом футбольного сезона. Версия полиции – теракт

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