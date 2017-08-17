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«Милан» разгромил «Шкендию», а «Аякс» уступил «Русенборгу» в отборе Лиги Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Итальянский «Милан» дома обыграл македонскую «Шкендию» (6:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

У победителей отличились Андре Силва (13-я и 27-я минуты), Риккардо Монтоливо (25-я и 85-я), Фабио Борини (67-я) и Лука Антонелли (68-я).

В другом матче турнира голландский «Аякс» дома уступил норвежскому «Русенборгом» - 0:1. У гостей мяч забил Самуэль Адегбенро (77-я).

 Ответные встречи пройдут 24 августа.

Матч

Милан - Шкендия - 6:0 (3:0)

Голы

Силва 13 (1:0). Монтоливо 25 (2:0). Силва 28 (3:0). Борини 67 (4:0). Антонелли 69 (5:0). Монтоливо 85 (6:0).

Судья:

Харальд Лехнер (Австрия)

Место и дата

17 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

Матч

Аякс - Русенборг - 0:1 (0:0)

Голы

Адегбенро 77 (0:1).

Судья:

Крейг Александер Томсон (Шотландия)

Место и дата

17 августа 21:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция

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