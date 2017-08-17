«Милан» разгромил «Шкендию», а «Аякс» уступил «Русенборгу» в отборе Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Итальянский «Милан» дома обыграл македонскую «Шкендию» (6:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
У
победителей отличились Андре Силва (13-я и 27-я минуты), Риккардо Монтоливо
(25-я и 85-я), Фабио Борини (67-я) и Лука Антонелли (68-я).
В другом матче турнира голландский «Аякс» дома уступил норвежскому «Русенборгом» - 0:1. У гостей мяч забил Самуэль Адегбенро (77-я).
Ответные встречи пройдут 24 августа.
Матч
Голы
Адегбенро 77 (0:1).
Судья:
Крейг Александер Томсон (Шотландия)
Место и дата
17 августа 21:45, Амстердам АренА, Онлайн-трансляция
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