Станислав Крицюк: «Краснодар» и «Црвена Звезда» показали какой-то бразильский футбол

Восстанавливающийся после травмы вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк дал краткий комментарий после победы над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Игра, наверное, понравилась зрителям: команды показали какой-то бразильский футбол. Что касается моего состояния, то восстановления от травмы можно ждать где-то через неделю. Постараюсь сделать все, чтобы как можно быстрее начать помогать команде, - сказал Крицюк.

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Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.