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Станислав Крицюк: «Краснодар» и «Црвена Звезда» показали какой-то бразильский футбол

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Восстанавливающийся после травмы вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк дал краткий комментарий после победы над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Игра, наверное, понравилась зрителям: команды показали какой-то бразильский футбол. Что касается моего состояния, то восстановления от травмы можно ждать где-то через неделю. Постараюсь сделать все, чтобы как можно быстрее начать помогать команде, - сказал Крицюк.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа. 

Матч

Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)

Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье

Предупреждения:

Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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