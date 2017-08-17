Илья Жигулев: Обидно, что не выиграли в два мяча
Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
- Мы имели
подавляющее преимущество. Обидно, что не выиграли в два мяча. Гол был чистым - это
было видно даже со скамейки. Обидно и то, что пропустили, а в атаке сыграли
хорошо.
- Установка сегодня была «решать все»?
- Конечно, мы понимали, что чем лучше мы сыграем, тем легче нам будет в ответной встрече.
- Как считаете, были ли судьи предвзяты?
- Не знаю. Сложно сказать. Наверное, они сейчас сами увидят этот момент и будут в шоке. Их, наверное, тоже накажут за это. Давно не было, чтобы не увидели такой гол.
Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция