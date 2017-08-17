Илья Жигулев: Обидно, что не выиграли в два мяча

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

- Мы имели подавляющее преимущество. Обидно, что не выиграли в два мяча. Гол был чистым - это было видно даже со скамейки. Обидно и то, что пропустили, а в атаке сыграли хорошо.



- Установка сегодня была «решать все»?

- Конечно, мы понимали, что чем лучше мы сыграем, тем легче нам будет в ответной встрече.



- Как считаете, были ли судьи предвзяты?

- Не знаю. Сложно сказать. Наверное, они сейчас сами увидят этот момент и будут в шоке. Их, наверное, тоже накажут за это. Давно не было, чтобы не увидели такой гол.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.