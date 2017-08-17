Игорь Шалимов: Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы.

- Это не игра чемпионата, тут все решается в двух матчах. Мы ставили задачу не пропустить, быть внимательнее на стандартах и в контратаках. Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два. Могли сыграть и лучше. Соперник хорошо действовал в контратаках. Нам голы были забиты в результате наших же ошибок, но они не грубейшие. Порадовало, что была острота с флангов и именно с флангов мы забили. Игра была нормальной. Много было хороших моментов. Михайло Ристич был опасен в этом матче. Забил гол, который не засчитали. Нам нужны такие игроки. Федору Смолову надо набирать форму, думаю, что быстро ее достигнет. Мы довольны Иваном Игнатьевым, но конкуренцию Смолову он пока создать не может. Но сейчас переключаемся на «Ростов». На лавке уже там будет Андрей Иван. Мы на него рассчитываем.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.