Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Главный тренер «Црвены Звезды»: Еще посмотрим, что получится из противостояния с «Краснодаром»

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы.

- Могу сказать, что это был качественный матч, для зрителей было много голов, но для нас, тренеров, такая игра, конечно, неудовлетворительна, - цитирует специалиста «Матч ТВ». -  Первые 20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали. Наши игроки боялись, я это чувствовал. Знали, как играет противник, знали, что он много комбинирует, у него много классных игроков. Мы пытались найти противодействие их игре. Пропустили один, потом второй гол, Тогда надо было рисковать. Мы стали действовать в два форварда, это поменяло ход игры, мы смогли изменить счет. С выходом Смолова мы пытались еще больше рисковать. Это еще один опыт. Не могу обвинять моих футболистов. Мы проиграли опытному сопернику. В таких матчах нельзя ошибаться, иначе сразу получаешь наказание. Теперь игра переходит в Белград. Да, там «Краснодар» тоже будет фаворитом. У соперника фантастические футболисты. У этой команды огромный опыт выступления в Лиге Европы. Но мы еще посмотрим, что получится из этого противостояния.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.    

Матч

Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)

Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье

Предупреждения:

Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Эвертон» переиграл «Хайдук» в матче Лиги ЕвропыАнглийский «Эвертон» нанес поражение хорватскому «Хайдуку» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.Юрий Газинский: Игроки «Краснодара» старались сыграть на ноль, но пропустили дваждыПолузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Милан» разгромил «Шкендию», а «Аякс» уступил «Русенборгу» в отборе Лиги ЕвропыИтальянский «Милан» дома обыграл македонскую «Шкендию» (6:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.Игорь Шалимов: Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили дваГлавный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (3:2) в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы.
Футбол
Илья Жигулев: Обидно, что не выиграли в два мяча
Футбол
Станислав Крицюк: «Краснодар» и «Црвена Звезда» показали какой-то бразильский футбол
Футбол
Месси выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в Барселоне
Хоккей
СКА разгромил «Йокерит» в финале турнира Пучкова
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Владан Милоевич
Владан Милоевичвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости