Главный тренер «Црвены Звезды»: Еще посмотрим, что получится из противостояния с «Краснодаром»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милоевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (2:3) в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги Европы.

- Могу сказать, что это был качественный матч, для зрителей было много голов, но для нас, тренеров, такая игра, конечно, неудовлетворительна, - цитирует специалиста «Матч ТВ». - Первые 20 минут мы не очень хорошо себя чувствовали. Наши игроки боялись, я это чувствовал. Знали, как играет противник, знали, что он много комбинирует, у него много классных игроков. Мы пытались найти противодействие их игре. Пропустили один, потом второй гол, Тогда надо было рисковать. Мы стали действовать в два форварда, это поменяло ход игры, мы смогли изменить счет. С выходом Смолова мы пытались еще больше рисковать. Это еще один опыт. Не могу обвинять моих футболистов. Мы проиграли опытному сопернику. В таких матчах нельзя ошибаться, иначе сразу получаешь наказание. Теперь игра переходит в Белград. Да, там «Краснодар» тоже будет фаворитом. У соперника фантастические футболисты. У этой команды огромный опыт выступления в Лиге Европы. Но мы еще посмотрим, что получится из этого противостояния.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.