Юрий Газинский: Игроки «Краснодара» старались сыграть на ноль, но пропустили дважды
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
- Матч непростой получился, хороший соперник. Но опять же, повели в счёте, во втором тайме забили быстрый гол и тут же пропустили. Дома пропускать не хотели, старались сыграть на ноль, но пропустили дважды. Результатом не совсем довольны. Выиграли — хорошо, но ехать в Сербию с двумя пропущенными мячами…
Наверное, есть потеря концентрации, но делать на этом акцент бы не хотелось. Каждый день это разбираем и опять натыкаемся на те же самые грабли.
Судейство? А смысл обсуждать, если ничего не решится. Забили чистый гол. Думаю, все это видели, - рассказал Газинский.
Напомним, ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция