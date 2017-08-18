Юрий Газинский: Игроки «Краснодара» старались сыграть на ноль, но пропустили дважды

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

- Матч непростой получился, хороший соперник. Но опять же, повели в счёте, во втором тайме забили быстрый гол и тут же пропустили. Дома пропускать не хотели, старались сыграть на ноль, но пропустили дважды. Результатом не совсем довольны. Выиграли — хорошо, но ехать в Сербию с двумя пропущенными мячами…

Наверное, есть потеря концентрации, но делать на этом акцент бы не хотелось. Каждый день это разбираем и опять натыкаемся на те же самые грабли.

Судейство? А смысл обсуждать, если ничего не решится. Забили чистый гол. Думаю, все это видели, - рассказал Газинский.

Напомним, ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.