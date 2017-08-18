«Эвертон» переиграл «Хайдук» в матче Лиги Европы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Английский «Эвертон» нанес поражение хорватскому «Хайдуку» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Игра, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Встреча была прервана на несколько минут из-за поведения болельщиков хорватской команды, которые бросали на поле различные предметы и устроили потасовку со стюардами.
Ответная игра состоится в Хорватии 24 августа.
Матч
Эвертон - Хайдук С - 2:0 (2:0)
Голы
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
17 августа 22:05, Гудисон Парк, Онлайн-трансляция
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