Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Маритиму», Хачериди был удален с поля
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Киевское «Динамо» сыграло вничью с португальским клубом «Маритиму» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Встреча в Португалии завершилась нулевой ничьей.
Отметим, что гости заканчивали матч вдесятером: на 89-й минуте вторую желтую карточку от арбитра получил защитник «Динамо» Евгений Хачериди.
Ответный матч между «Динамо» и «Маритиму» состоится в Киеве 24 августа.
Матч
Судья:
Якоб Кехлет (Дания)
Место и дата
17 августа 22:30, Душ Баррейруш, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически