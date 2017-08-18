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Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Маритиму», Хачериди был удален с поля

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Киевское «Динамо» сыграло вничью с португальским клубом «Маритиму» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Встреча в Португалии завершилась нулевой ничьей.

Отметим, что гости заканчивали матч вдесятером: на 89-й минуте вторую желтую карточку от арбитра получил защитник «Динамо» Евгений Хачериди.

Ответный матч между «Динамо» и «Маритиму» состоится в Киеве 24 августа.

Матч

Маритиму - Динамо К - 0:0

Судья:

Якоб Кехлет (Дания)

Место и дата

17 августа 22:30, Душ Баррейруш, Онлайн-трансляция

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