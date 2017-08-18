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Юрий Александров: У «Сочи» осталось время исправить ошибки, которые мы совершаем из игры в игру

Евгений Нарижный
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Сочи» Юрий Александров в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» подвел итоги турнира имени Пучкова.

- Как домашний турнир по результату для нас был не очень, так и здесь мы не удовлетворены результатом. По игре есть положительные моменты, но мы проиграли, это не может нас радовать. Да, это подготовка, но тем не менее мы не хотели проигрывать. У нас осталось немного времени исправить ошибки, которые мы совершаем из игры в игру, - сказал Александров в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, на турнире имени Пучкова «Сочи» занял шестое место, проиграв оба матча в группе против СКА (1:3) и сборной Канады (1:5). В матче за пятое место сочинцы уступили «Северстали» (1:3).

Победителем турнира стал СКА, в финале обыгравший «Йокерит» со счетом 5:1.

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