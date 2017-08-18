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Виктор Классон: Гол в ворота «Црвены Звезды» было сложно не увидеть

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон дал комментарий по итогам матча Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

- Там был очевидный гол, сложно было его не увидеть. Но я не знаю, насколько финальный результат отличался бы, если бы гол засчитали.

Эту встречу мы сыграли гораздо лучше, чем предыдущие, несмотря на то, что «Црвена Звезда» была сильнее наших прошлых соперников. При том хорошо, что мы одержали победу, хоть и минимальную. В Белграде нам будет очень сложно, но мы сделаем все возможное, чтобы победить, - заявил Классон.

Напомним, ответная игра состоится в Сербии 24 августа.

Матч

Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)

Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье

Предупреждения:

Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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