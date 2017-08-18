Владан Милоевич: К сожалению, «Краснодар» не прощает ошибок

Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итоги матча с «Краснодаром» в Лиге Европы (3:2).

- Не могу винить моих футболистов в поражении. Мы проиграли опытному сопернику. К сожалению, «Краснодар» не прощает ошибок, но нам удалось забить второй гол, который дает надежду, что в ответном матче в Белграде мы сможем добиться благоприятного результата.

«Краснодар» является фаворитом в данном противостоянии, но мы сделаем все возможное и от себя зависящее. Посмотрим, что случится через семь дней, - заявил Милоевич.

Напомним, ответная игра состоится в Сербии 24 августа.

