Владан Милоевич: К сожалению, «Краснодар» не прощает ошибок
Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итоги матча с «Краснодаром» в Лиге Европы (3:2).
- Не могу винить моих футболистов в поражении. Мы проиграли опытному сопернику. К сожалению, «Краснодар» не прощает ошибок, но нам удалось забить второй гол, который дает надежду, что в ответном матче в Белграде мы сможем добиться благоприятного результата.
«Краснодар» является фаворитом в данном противостоянии, но мы сделаем все возможное и от себя зависящее. Посмотрим, что случится через семь дней, - заявил Милоевич.
Напомним, ответная игра состоится в Сербии 24 августа.
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция