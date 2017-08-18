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Владан Милоевич: К сожалению, «Краснодар» не прощает ошибок

Источник:  ФК «Црвена Звезда»Комментарии

Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Владан Милоевич подвел итоги матча с «Краснодаром» в Лиге Европы (3:2). 

- Не могу винить моих футболистов в поражении. Мы проиграли опытному сопернику. К сожалению, «Краснодар» не прощает ошибок, но нам удалось забить второй гол, который дает надежду, что в ответном матче в Белграде мы сможем добиться благоприятного результата.

«Краснодар» является фаворитом в данном противостоянии, но мы сделаем все возможное и от себя зависящее. Посмотрим, что случится через семь дней, - заявил Милоевич.

Напомним, ответная игра состоится в Сербии 24 августа. 

Матч

Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)

Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье

Предупреждения:

Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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