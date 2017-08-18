Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ньянг отказался от перехода в «Спартак»

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» М’байе Ньянг отказался от перехода в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже договорился с «Миланом» о покупке игрока за 18 миллионов евро. Медицинское обследование должно было состояться завтра.

Однако Ньянг объявил о том, что он не прибудет на просмотр и не станет игроком красно-белых.

Напомним, форвард перешел в «Милан» из «Кана» в 2012 году. За неполных пять сезонов в составе «россонери» Ньянг провел 77 матчей и забил 12 голов. Также он уходил в аренду в «Монпелье» (22 матча, 5 голов), «Дженоа» (14 матчей, 5 голов) и «Уотфорд» (11 матчей, 2 гола).

В прошлом году в составе «Милана» Ньянг стал обладателем Суперкубка Италии.

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Милан» разгромил «Шкендию», а «Аякс» уступил «Русенборгу» в отборе Лиги ЕвропыИтальянский «Милан» дома обыграл македонскую «Шкендию» (6:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.«Спартак» договорился о переходе Ньянга, Суарес пропустит месяц, Абрамович не хочет платить 100 млн. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.Фернандо просится на лавку. Как «Спартак» готовится к «Локомотиву»Фернандо просится на лавку. Как «Спартак» готовится к «Локомотиву»Корреспондент «Советского спорта» передает атмосферу Тарасовки, где «Спартак» продолжает подготовку к субботней игре с «Локомотивом».«Спартак» согласовал с «Миланом» трансфер Ньянга за 18 млн евро«Спартак» договорился с «Миланом» о переходе в московский клуб нападающего М'Байе Ньянга, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Футбол
«Милан» разгромил «Шкендию», а «Аякс» уступил «Русенборгу» в отборе Лиги Европы
Футбол
Главный тренер «Црвены Звезды»: Еще посмотрим, что получится из противостояния с «Краснодаром»
Футбол
Игорь Шалимов: Хорошо, что забили три, но плохо, что пропустили два
Футбол
Илья Жигулев: Обидно, что не выиграли в два мяча
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Милан
Миланкалендарьстатистика
М′Байе Ньянг
М′Байе Ньянгвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы