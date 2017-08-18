Ньянг отказался от перехода в «Спартак»

По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» М’байе Ньянг отказался от перехода в московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уже договорился с «Миланом» о покупке игрока за 18 миллионов евро. Медицинское обследование должно было состояться завтра.

Однако Ньянг объявил о том, что он не прибудет на просмотр и не станет игроком красно-белых.



Напомним, форвард перешел в «Милан» из «Кана» в 2012 году. За неполных пять сезонов в составе «россонери» Ньянг провел 77 матчей и забил 12 голов. Также он уходил в аренду в «Монпелье» (22 матча, 5 голов), «Дженоа» (14 матчей, 5 голов) и «Уотфорд» (11 матчей, 2 гола).

В прошлом году в составе «Милана» Ньянг стал обладателем Суперкубка Италии.