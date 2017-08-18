Мугуруса стала соперницей Кузнецовой на турнире в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в 1/4 финала турнира в Цинциннати сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.
В третьем круге Мугуруса в трех сетах переиграла американку Мэдисон Киз в трех партиях. Встреча продолжалась 2 часа 18 минут.
Напомним, на Уимблдоне-2017 Гарбинье переиграла Кузнецову на стадии четвертьфинала. Впоследствии Мугуруса выиграла этот турнир.
Цинциннати
(США)
Турнир WTA
Покрытие: хард
Призовой фонд: 2 536 154 долларов
Одиночный разряд
Третий круг
Мугуруса (Испания) - Киз (США) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:3).
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