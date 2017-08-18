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Неймар: Молюсь за тебя, Барселона

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной Бразилии Неймар выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Барселоне.

«Пусть Бог поможет семьям всех пострадавших. Люблю и молюсь за тебя, Барселона», - написал форвард на своей странице в сети Instagram.

Que Deus conforte todas as famílias 🙏🏽😞😢😭 #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA

Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr)

17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - на улице Рамбла. По предварительным данным, 13 человек погибли.

Неймар летом 2017 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

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