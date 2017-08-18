Неймар: Молюсь за тебя, Барселона

Нападающий сборной Бразилии Неймар выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Барселоне.

«Пусть Бог поможет семьям всех пострадавших. Люблю и молюсь за тебя, Барселона», - написал форвард на своей странице в сети Instagram.



Que Deus conforte todas as famílias 🙏🏽😞😢😭 #PrayForBarcelona te quiero BARCELONA Публикация от Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) Авг 17 2017 в 11:16 PDT

17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - на улице Рамбла. По предварительным данным, 13 человек погибли.

Неймар летом 2017 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

