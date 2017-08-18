Неймар: Молюсь за тебя, Барселона
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий сборной Бразилии Неймар выразил соболезнования пострадавшим от теракта в Барселоне.
«Пусть Бог поможет семьям всех пострадавших. Люблю и молюсь за тебя, Барселона», - написал форвард на своей странице в сети Instagram.
17 августа микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - на улице Рамбла. По предварительным данным, 13 человек погибли.
Неймар летом 2017 года перешел из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
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