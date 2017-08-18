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Леонардо Бонуччи: «Милану» предстоит сделать очень многое, чтобы достичь уровня «Ювентуса»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от прогресса своего нового клуба.

- Трудно было растопить лед, но команда все сделала хорошо, мы добились победы, которая выводит нас на правильный путь. Нам еще нужно улучшить владение мячом, но мы находимся на верном пути.

В своей капитанской речи я попытался сказать команде, что не будет легкой игры. В каждом матче нужно выходить на поле, чтобы выигрывать.

Нам предстоит много работы, прежде чем мы сможем достичь уровня «Ювентуса», – заявил Бонуччи.

Напомним, в составе «Ювентуса» Леонардо Бонуччи стал чемпионом Италии по итогам сезона-2016/17 и финалистом Лиги чемпионов.

Матч

Милан - Шкендия - 6:0 (3:0)

Голы

Силва 13 (1:0). Монтоливо 25 (2:0). Силва 28 (3:0). Борини 67 (4:0). Антонелли 69 (5:0). Монтоливо 85 (6:0).

Судья:

Харальд Лехнер (Австрия)

Место и дата

17 августа 21:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция


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