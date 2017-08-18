Леонардо Бонуччи: «Милану» предстоит сделать очень многое, чтобы достичь уровня «Ювентуса»

Защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился ожиданиями от прогресса своего нового клуба.

- Трудно было растопить лед, но команда все сделала хорошо, мы добились победы, которая выводит нас на правильный путь. Нам еще нужно улучшить владение мячом, но мы находимся на верном пути.

В своей капитанской речи я попытался сказать команде, что не будет легкой игры. В каждом матче нужно выходить на поле, чтобы выигрывать.

Нам предстоит много работы, прежде чем мы сможем достичь уровня «Ювентуса», – заявил Бонуччи.

Напомним, в составе «Ювентуса» Леонардо Бонуччи стал чемпионом Италии по итогам сезона-2016/17 и финалистом Лиги чемпионов.