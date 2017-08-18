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Давид Юрченко: Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход

Источник:  «Известия»Комментарии

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко убежден в том, что московский «Спартак» может включиться в борьбу за лидерство в чемпионате России-2017/18.

- У любой команды бывают спады и подъемы. Мы не роботы, стабильно выдавать результат на длинных игровых отрезках тяжело. Не все могут держаться на одном уровне.

Это тяжело и физически, и психологически. Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход. У всех бывают неудачи, - заявил Юрченко.

После шести туров «Спартак» идет на 9-м месте в турнирной таблице РФПЛ. Новичок высшего дивизиона «Тосно» пока идет на 12-м месте.

Голосование: Как завершится матч «Спартак» – «Локомотив»?

Матч

Спартак - Локомотив

Место и дата

19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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