Давид Юрченко: Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход
Источник: «Известия»Комментарии
Голкипер «Тосно» Давид Юрченко убежден в том, что московский «Спартак» может включиться в борьбу за лидерство в чемпионате России-2017/18.
- У любой команды бывают спады и подъемы. Мы не роботы, стабильно выдавать результат на длинных игровых отрезках тяжело. Не все могут держаться на одном уровне.
Это тяжело и физически, и психологически. Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход. У всех бывают неудачи, - заявил Юрченко.
После шести туров «Спартак» идет на 9-м месте в турнирной таблице РФПЛ. Новичок высшего дивизиона «Тосно» пока идет на 12-м месте.
Матч
Место и дата
19 августа 17:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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