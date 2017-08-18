Давид Юрченко: Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко убежден в том, что московский «Спартак» может включиться в борьбу за лидерство в чемпионате России-2017/18.

- У любой команды бывают спады и подъемы. Мы не роботы, стабильно выдавать результат на длинных игровых отрезках тяжело. Не все могут держаться на одном уровне.

Это тяжело и физически, и психологически. Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ход. У всех бывают неудачи, - заявил Юрченко.

После шести туров «Спартак» идет на 9-м месте в турнирной таблице РФПЛ. Новичок высшего дивизиона «Тосно» пока идет на 12-м месте.