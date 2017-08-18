Роман Любимов: С Марченко перекинулись только парой фраз

Нападающий ЦСКА Роман Любимов прокомментировал подписание контракта между его клубом и защитником Алексеем Марченко.

- Сегодня утром я уже видел Алексея в раздевалке. Пока перекинулись только парой фраз, потому что мы шли на раскатку, а он выходил на лед позже с группой хоккеистов, не попавших в заявку на игру с «Витязем». Но сезон длинный — со всеми успеем пообщаться, - рассказал Любимов.

Напомним, Роман Любимов прошел сезон-2016/17 в составе «Филадельфии», а Марченко был выставлен «Торонто» на драфт отказов.



