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«Монако» готов продать Мбаппе за 200 миллионов евро

Источник:  Sky Sport ItaliaКомментарии

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе все еще может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации итальянских СМИ, руководство монегасков готово продать футболиста за 200 миллионов евро.

Главным претендентом на футболиста продолжает оставаться «ПСЖ», однако столичный клуб готов выложить за Мбаппе только 155 миллионов. Однако, с учетом возможных бонусов, трансфер Килиана может стать более дорогим, чем покупка Неймара.

Напомним, «ПСЖ» заплатил за нападающего сборной Бразилии «Барселоне» 222 миллиона евро.

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