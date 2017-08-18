Давид Юрченко: В «Анжи» моя ситуация была непонятной

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о том, что побудило его покинуть махачкалинский «Анжи».

В «Анжи» моя ситуация была непонятной. Это вопрос к руководителям клуба и уже ушедшему тренерскому штабу — это была их позиция в первую очередь. «Тосно» — клуб амбициозный, молодой, с перспективой. Меня заинтересовало, что они на меня рассчитывают и рассчитывали как на основного вратаря.

Мне хочется играть и доказывать дальше, что я полноценный футболист с большим потенциалом, который я еще могу раскрыть. Тем более сейчас я живу в Москве. Желание работать ближе к дому, семье, родителям тоже повлияло на выбор, - рассказал Юрченко.

В данный момент «Тосно» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» идет на 15-м месте.





