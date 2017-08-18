Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Давид Юрченко: В «Анжи» моя ситуация была непонятной

Источник:  «Известия»Комментарии

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко рассказал о том, что побудило его покинуть махачкалинский «Анжи».

В «Анжи» моя ситуация была непонятной. Это вопрос к руководителям клуба и уже ушедшему тренерскому штабу — это была их позиция в первую очередь. «Тосно» — клуб амбициозный, молодой, с перспективой. Меня заинтересовало, что они на меня рассчитывают и рассчитывали как на основного вратаря.

Мне хочется играть и доказывать дальше, что я полноценный футболист с большим потенциалом, который я еще могу раскрыть. Тем более сейчас я живу в Москве. Желание работать ближе к дому, семье, родителям тоже повлияло на выбор, - рассказал Юрченко.

В данный момент «Тосно» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ. «Анжи» идет на 15-м месте. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Давид Юрченко: Думаю, «Спартак» сейчас стабилизируется и наберет неплохой ходГолкипер «Тосно» Давид Юрченко убежден в том, что московский «Спартак» может включиться в борьбу за лидерство в чемпионате России-2017/18.Ньянг отказался от перехода в «Спартак»По информации итальянских СМИ, нападающий «Милана» М’байе Ньянг отказался от перехода в московский «Спартак».РФПЛ. 7-й тур. «Урал» - ЦСКА, «Спартак» - «Локомотив» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».«Тосно» - «СКА-Хабаровск». Текстовая трансляция начнется в 19:30Матч 7-го тура чемпионата России «Тосно» - «СКА-Хабаровск» на сайте «Советского спорта».«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Футбол
Владан Милоевич: К сожалению, «Краснодар» не прощает ошибок
Футбол
Виктор Классон: Гол в ворота «Црвены Звезды» было сложно не увидеть
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Маритиму», Хачериди был удален с поля
Футбол
«Эвертон» переиграл «Хайдук» в матче Лиги Европы
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Давид Юрченко
Давид Юрченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости