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Россиянин Шведенко может провести бой на андеркарте поединка Усик – Хук

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко следующий поединок должен прости 9 сентября в Германии.

Его соперником должен стать болгарин Йоско Стойчев, имеющий немецкое гражданство. Поединок должен пройти в рамках боксерского вечера, главным событием которого станет бой Александра Усика и Марко Хука.

Напомним, что на счет Шведенко 4 победы (2 досрочно). В активе Стойчева 8 побед (7 досрочно).

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