«Краснодар» одолел «Црвену Звезду», а Ньянг отказал «Спартаку». Главные новости утра

1. «Краснодар» нанес поражение «Црвене Звезде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.

2. Полузащитник российского клуба Виктор Классон убежден в том, что арбитры должны были засчитать еще один гол «Краснодара».

3. А главный тренер южан Игорь Шалимов уверен в том, что вся борьба в данном противостоянии еще впереди.

4. Нападающий «Милана» М’байе Ньянг в последний момент отказался от перехода в московский «Спартак». Запланированный медосмотр футболиста не состоится.

5. Самый дорогой футболист мира бразильский нападающий Неймар выразил соболезнования родным и близким пострадавшим от теракта в Барселоне.

6. Не остался в стороне от случившегося и Лионель Месси.

7. А президент МОК Томас Бах назвал события в Каталонии атакой на олимпийские ценности.

8. Опальный нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ - «Эвертоне».

9. Голкипер «Тосно» Давид Юрченко уверен в том, что московскому «Спартаку» все еще по силам защитить звание чемпионов России.

10. «Монако» и «ПСЖ» близки к достижению договоренности о переходе в столичный клуб нападающего Килиана Мбаппе.

Видео дня: Если выскажу свое мнение о решении НХЛ по Олимпиаде – кого-то подставлю

Блог дня: Хабиб и пустота. Нурмагомедов опять «пролетел» мимо титульного боя в UFC

Событие дня: Сегодня матчем «Бавария» - «Байер» стартует чемпионат Германии по футболу.