«Краснодар» одолел «Црвену Звезду», а Ньянг отказал «Спартаку». Главные новости утра
1. «Краснодар» нанес поражение «Црвене Звезде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
2. Полузащитник российского клуба Виктор Классон убежден в том, что арбитры должны были засчитать еще один гол «Краснодара».
3. А главный тренер южан Игорь Шалимов уверен в том, что вся борьба в данном противостоянии еще впереди.
4. Нападающий «Милана» М’байе Ньянг в последний момент отказался от перехода в московский «Спартак». Запланированный медосмотр футболиста не состоится.
5. Самый дорогой футболист мира бразильский нападающий Неймар выразил соболезнования родным и близким пострадавшим от теракта в Барселоне.
6. Не остался в стороне от случившегося и Лионель Месси.
7. А президент МОК Томас Бах назвал события в Каталонии атакой на олимпийские ценности.
8. Опальный нападающий «Челси» Диего Коста может продолжить карьеру в другом клубе АПЛ - «Эвертоне».
9. Голкипер «Тосно» Давид Юрченко уверен в том, что московскому «Спартаку» все еще по силам защитить звание чемпионов России.
10. «Монако» и «ПСЖ» близки к достижению договоренности о переходе в столичный клуб нападающего Килиана Мбаппе.
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