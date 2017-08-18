«Эвертон» готов арендовать Косту

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман подтвердил, что его клуб готов рассмотреть вариант аренды форварда «Челси» Диего Косты.

Ранее 28-летний испанец заявил, что не намерен возвращаться в «Челси» и хочет играть только в «Атлетико». Однако испанский клуб не может подписывать новичков в нынешнее трансферное окно. В этой связи возвращение форварда в клуб может состояться не раньше января.

«Конечно, хочется подписывать игрока на будущее, – приводит Sky Sports слова Кумана. – Но если есть возможность взять лучшего игрока таким образом, то почему нет? Это может быть на шесть месяцев, на сезон или два.

В то же время это непросто, потому что это должен быть качественный игрок или молодой, который будет развиваться.

У нас есть возможность подписывать сильных игроков, но мы не играем в Лиге чемпионов, что создает трудности».