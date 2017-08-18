Игорь Шалимов: Можно говорить, что Смолов не уйдет из «Краснодара»
Главный тренер «Краснодара»
Игорь Шалимов заявил, что форвард Федор Смолов не покинет команду до конца нынешнего
трансферного окна.
«Я думаю, можно об этом говорить. Мы об этом вообще уже давно не думаем. Хотим, чтобы он восстановился, быстрее пришел в форму и помогал команде», – сказал Шалимов на пресс-конференции после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2).
В этом матче 27-летний Смолов впервые в сезоне был включен в заявку команды на игру и вышел на замену на 65-й минуте.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Ранее сообщалось, что интерес к Смолову проявляли «Спартак» и «Зенит».