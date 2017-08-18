Игорь Шалимов: Можно говорить, что Смолов не уйдет из «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов заявил, что форвард Федор Смолов не покинет команду до конца нынешнего трансферного окна.

«Я думаю, можно об этом говорить. Мы об этом вообще уже давно не думаем. Хотим, чтобы он восстановился, быстрее пришел в форму и помогал команде», – сказал Шалимов на пресс-конференции после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Црвеной Звездой» (3:2).

В этом матче 27-летний Смолов впервые в сезоне был включен в заявку команды на игру и вышел на замену на 65-й минуте.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Ранее сообщалось, что интерес к Смолову проявляли «Спартак» и «Зенит».