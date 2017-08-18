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Георгиос Барцокас: У «Химок» большие амбиции в Евролиге

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Очень рад своему приезду в Россию, а также тому факту, что я стал главным тренером «Химок». Это новая глава в моей жизни и карьере. В России я уже работал, и это был прекрасный опыт. Жду с нетерпением старта сезона. У нас новая команда, которая сильно отличается от той, против которой я играл еще с «Локомотивом». Однако у нас большие цели и серьезные амбиции, особенно в Евролиге с ее новым форматом. Я оптимистично настроен, так как у нас отличные игроки, и наша основная задача – стать одним целым, одной командой.

Впереди нас ждет обычная предсезонная работа, на протяжении нескольких недель мы будем готовиться к сезону и привыкать друг другу. Уверен, нас ждет удачный сезон», – цитирует Барцокаса официальный сайт «Химок».

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