Роман Любимов: В ЦСКА по-настоящему здоровая конкуренция

Нападающий ЦСКА Роман Любимов поделился мнением о составе армейцев.

«Нам предстоит долгая работа. Есть задача подготовиться к плей-офф через регулярный чемпионат. И в течение всей «регулярки» будем оттачивать все элементы. В команде много игроков, ротация будет идти постоянно. Я считаю, что это хорошо. Могу сыграть на любой позиции.

До моего отъезда в НХЛ тоже была широкая обойма игроков, а сейчас заметно усилились. Думаю, это идет только на пользу, когда ты борешься за игровое время в условиях такой конкуренции. Это здоровая конкуренция. Каждый старается показать, что он может, но и не забывает, что это — командная игра. Никто не тянет одеяло на себя. План подготовки примерно такой же, что раньше. Были небольшие корректировки, но в целом ничего не менялось», - цитируют Любимова «Известия».