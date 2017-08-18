«Барселона» выкупила защитника «Палмейраса»

«Барселона» приобрела защитника «Палмейраса» Йерри Мину, сообщает Sport.es.

У каталонцев было право выкупа 22-летнего игрока сборной Колумбии за девять миллионов евро, и они воспользовались этой опцией. При этом до конца 2017 года Мина точно останется в «Палмейрасе».

Не исключено, что «Барселона» позволит защитнику провести в «Палмейрасе» и весь следующий год. Это будет зависеть от того, насколько надежна в первой половине сезона будет пара центральных защитников Жерар Пике – Самюэль Умтити.

Добавим, что Мина вошел в символическую сборную чемпионата Бразилии по итогам прошлого сезона.

В составе сборной Колумбии Мина провел девять матчей и забил три гола.