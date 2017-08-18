Шаматава и Оливейра показали равный вес
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боец Гога Шаматава и бразилец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра показали одинаковый вес (57 кг) на официальной процедуре взвешивания перед боем за титул чемпиона мира.
Поединок пройдет 18 августа в Краснодаре в мейн-карде турнира PrimeSelection: НОЧЬ ЧЕМПИОНОВ.
Титульная встреча была запланирована на 15 июня, однако в день боя россиянин с диагнозом пневмомедиастинум был доставлен в реанимацию в Краснодаре.
Участник второго главного боя 3-кратный чемпион мира по боевому самбо Ярослав Амосов оказался тяжелее оппонента, весы 77 кг, в то время как его соперник, представитель команды Team Maldonado Натан де Оливейра потянул на 76,4 кг.
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