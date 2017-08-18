Шаматава и Оливейра показали равный вес

Реймисон Бруно: Шаматава, готовься увидеть то, чего ты никогда еще не видел

Бразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра прибыл в Краснодар на бой за титул чемпиона мира против российского бойца Гоги Шаматавы.