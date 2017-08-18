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Евгений Киселев: Жду интересного сезона в «Амуре»

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Вратарь «Амура» Евгений Киселев поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.

«Весной вернулся в «Динамо», которому принадлежали права. Но у московского клуба возникли известные проблемы, после обращения в профсоюз стал неограниченно свободным агентом. Далее мой агент Игорь Ларионов вел переговоры с несколькими клубами, в итоге после общения с вице-президентом «Амура» Александром Филиппенко выбрали «Тигров». «Амур» — амбициозная команда, в которой все — от руководителя до игрока — стремятся выигрывать. Оба контрольных матча в Новогорске нашей команде удались — одержали две победы. Над «Динамо». Сложнее приходится на турнире в Омске, но еще идет подготовка, а главные матчи сезона еще впереди.

Филимонов не пытается переучивать голкиперов, а шлифует детали, работает по моментам. Тренер сразу сказал вратарям, что каждый день нужно учиться чему-то новому, делать шаг вперед, прогрессировать. Стараемся следовать совету одного из самых известных голкиперов в истории Хабаровска. В команде очень хорошие вратари — и прежде всего Юха Метсола. Финн — отнюдь не самый крупный голкипер в КХЛ и при этом один из самых надежных. Юха быстро двигается, отлично читает игру, очень опытен. Но я рассчитываю составить ему отличную конкуренцию и получить свои игры.

Восьмиматчевая выездная серия на старте сезона? Это вызов для команды! В «Квебеке» у нас было рекордным шестиматчевое турне. Думаю, что во время вот такого супервыезда для каждого голкипера «Амура» найдется работа. Но в любом случае самое важное не то, кто сколько сыграл, а то, победила ли твоя команда. Руководство, тренеры, болельщики нацеливают игроков на кубковый результат. Жду очень интересного сезона — и в командном плане, и в индивидуальном.

Голкипером номер один в мире считаю Джонатана Куика из «Лос-Анджелеса». Очень агрессивный и подвижный голкипер, который выходит далеко из ворот, играет эффектно и выуживает самые «мертвые» шайбы. Правда, в КХЛ в таком стиле не поиграешь», — цитирует Киселева Russia-Hockey.

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