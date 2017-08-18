Андрей Синицын: Я долго шел к вызову в сборную России
Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу
над «Црвеной Звездой» в плей-офф квалификации Лиги Европы, а также поделился
ощущениями от вызова в национальную команду.
– Насколько удовлетворила победа со счетом 3:2?
– Игра давалась. Были моменты, незасчитанный гол, должны были выигрывать в 2 мяча, - цитирует Синицына Rusfootball.Info - Сзади неаккуратно сыграли. В Белграде будет сложная игра, но главное – победа.
– Раньше «Краснодар» имел проблемы в атаке, мало забивал, сегодня же забил 3
мяча. Теперь появились проблемы в обороне?
– Невнимательно сыграли. Может, расслабились, ведя в 2 мяча. Будем в следующем матче более сконцентрированы.
– Насколько хорошие шансы этот результат оставляет «Краснодару»?
– Скользкий счет. Загадывать не будем.
– Не считаете, что судья как-то испортил игру?
– Ну явный гол он не засчитал, а остальные моменты на усмотрение.
– Ощущаете ли себя основным голкипером команды, пусть Крицюк сейчас и травмирован?
– Мне дают играть, я счастлив. Как будет дальше – покажет время.
– Насколько неожиданным был вызов в сборную, пусть и в экспериментальный состав?
– Это действительно неожиданно, но очень приятно. Я давно к этому шел, давно хотел, очень рад. Так сложились обстоятельства. Как узнал? Позвонил корреспондент. Потом пошли поздравления от друзей и знакомых.
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция