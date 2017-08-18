Андрей Синицын: Я долго шел к вызову в сборную России

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» в плей-офф квалификации Лиги Европы, а также поделился ощущениями от вызова в национальную команду.



– Насколько удовлетворила победа со счетом 3:2?

– Игра давалась. Были моменты, незасчитанный гол, должны были выигрывать в 2 мяча, - цитирует Синицына Rusfootball.Info - Сзади неаккуратно сыграли. В Белграде будет сложная игра, но главное – победа.

– Раньше «Краснодар» имел проблемы в атаке, мало забивал, сегодня же забил 3 мяча. Теперь появились проблемы в обороне?

– Невнимательно сыграли. Может, расслабились, ведя в 2 мяча. Будем в следующем матче более сконцентрированы.



– Насколько хорошие шансы этот результат оставляет «Краснодару»?

– Скользкий счет. Загадывать не будем.



– Не считаете, что судья как-то испортил игру?

– Ну явный гол он не засчитал, а остальные моменты на усмотрение.



– Ощущаете ли себя основным голкипером команды, пусть Крицюк сейчас и травмирован?

– Мне дают играть, я счастлив. Как будет дальше – покажет время.



– Насколько неожиданным был вызов в сборную, пусть и в экспериментальный состав?

– Это действительно неожиданно, но очень приятно. Я давно к этому шел, давно хотел, очень рад. Так сложились обстоятельства. Как узнал? Позвонил корреспондент. Потом пошли поздравления от друзей и знакомых.