Борис Игнатьев: «Спартак» находится не в оптимальной форме

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором сойдутся московские «Спартак» и «Локомотив».



«Если говорить о спортивной форме, то «Локомотив», как мне видится, имеет запас специальной работоспособности повыше. Проблемы «Спартака» в том, что не все футболисты находятся в оптимальной форме, некоторые из них не сумели передохнуть и набрать те кондиции, благодаря которым они стали триумфаторами. Многие спартаковцы выглядят тяжелыми, с потерей координационных способностей.



Игроки «Спартака» допускают много технического брака, а у «Локомотива» нет ничего в атаке. А все, что есть – это футболисты середины поля, которые прекрасно представляют, как играть в атакующей манере. Но и им не всегда удается реализовать накопленный потенциал у ворот соперника. Зато у команды Юрия Семина очень хорошее функциональное состояние», - передает слова Игнатьева «Р-Спорт».