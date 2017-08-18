Рашид Магомедов покинул UFC и подписал контракт с PFL

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рашид Магомедов покинул UFC в качестве свободного агента и подписал контракт с промоушеном PFL (бывший WSOF).

«Мне не объяснили причину, по которой UFC не стал продлевать со мной контракт. Матчмейкеры стали нагло со мной разговаривать. У меня был контракт на шесть боев. По истечении соглашения, его должны были поменять. Сейчас я работаю с другим менеджером — Али Абдул-Азизом. Промоушен PFL предложил мне неплохой контракт. В денежном плане он намного выгоднее того, что был у меня в UFC», - сказал Рашид Магомедов в эфире телеканала ННТ.

Напомним, что Магомедов за свою карьеру в ММА провел 22 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. В UFC Рашил одержал пять побед при одном поражении. До того, как стать бойцом UFC Магомедов был чемпионом российской организации M-1.

Дебют россиянина в PFL ожидается в начале 2018 года. Он выступит в Гран-при за призовой фонд, который равен 1 миллион долларов.