Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тосно- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Метц- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Байер
Футбол  Валенсия- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рашид Магомедов покинул UFC и подписал контракт с PFL

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рашид Магомедов покинул UFC в качестве свободного агента и подписал контракт с промоушеном PFL (бывший WSOF).

«Мне не объяснили причину, по которой UFC не стал продлевать со мной контракт. Матчмейкеры стали нагло со мной разговаривать. У меня был контракт на шесть боев. По истечении соглашения, его должны были поменять. Сейчас я работаю с другим менеджером — Али Абдул-Азизом. Промоушен PFL предложил мне неплохой контракт. В денежном плане он намного выгоднее того, что был у меня в UFC», - сказал Рашид Магомедов в эфире телеканала ННТ.

Напомним, что Магомедов за свою карьеру в ММА провел 22 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. В UFC Рашил одержал пять побед при одном поражении. До того, как стать бойцом UFC Магомедов был чемпионом российской организации M-1.

Дебют россиянина в PFL ожидается в начале 2018 года. Он выступит в Гран-при за призовой фонд, который равен 1 миллион долларов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тони Фергюсон: Макгрегор просто «съест» НурмагомедоваАмериканский боец Тони Фергюсон выразил мнение, что Конор Макгрегор легко победит Хабиба Нурмагомедова.Вердум сразится против Льюиса на турнире UFC 216Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум (21 победа, 7 поражений, 1 ничья) свой следующий бой проведет 7 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 216.Шаматава и Оливейра показали равный весРоссийский боец Гога Шаматава и бразилец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра показали одинаковый вес (57 кг) на официальной процедуре взвешивания перед боем за титул чемпиона мира.Фрэнк Мир подписал контракт с Bellator и нацелен на бой с ЕмельяненкоБывший чемпион UFC в тяжелом весе 38-летний американец Фрэнк Мир подписал контракт с промоутерской компанией Bellator на четыре поединка.Реймисон Бруно: Шаматава, готовься увидеть то, чего ты никогда еще не виделРеймисон Бруно: Шаматава, готовься увидеть то, чего ты никогда еще не виделБразильский боец Реймисон Бруно Соуза де Оливейра прибыл в Краснодар на бой за титул чемпиона мира против российского бойца Гоги Шаматавы.
MMA
Рашид Магомедов покинул UFC и подписал контракт с PFL
Футбол
«Барселона» выкупила защитника «Палмейраса»
Футбол
Игорь Шалимов: Можно говорить, что Смолов не уйдет из «Краснодара»
Футбол
«Краснодар» одолел «Црвену Звезду», а Ньянг отказал «Спартаку». Главные новости утра
все новости
Рашид Магомедов
Рашид Магомедоввсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства
UFC
UFC