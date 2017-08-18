Давид Юрченко: Фанаты «Локомотива»? Не дураков не обижаюсь

Вратарь «Тосно» Давид Юрченко прокомментировал нецензурные выкрики болельщиков «Локомотива» в свой адрес.



– Вы долгое время находились в молодежной команде «Локомотива». Вспоминаете об этом периоде вашей карьеры?

– Это детство, юношество, становление в футболе. «Локомотив» для меня как родной дом, - приводят слова Юрченко «Известия» - Я провел очень много времени в Черкизове, стадион строили на моих глазах. Я был одним из первых, кто оказался на футбольном поле новой арены. В том же году «Локо» впервые стал чемпионом России, поэтому, конечно, там я чувствую тепло, комфорт. Это место всегда вызывает у меня приятные чувства и улыбку.



– В игре «Локомотив» – «Тосно» болельщики железнодорожников кричали в ваш адрес неприятные вещи. Обратили на это внимание?

– Конечно. Как можно такое не заметить?



– Многие футболисты утверждают, что во время матча они абстрагируются от всего…

– Абстрагироваться от всего невозможно. Мы слышим, что говорят фанаты. В этот момент я показал большой палец трибунам и даже похлопал им. Знаете, на дураков не обижаются. Если они позволяли себе такие высказывания на трибунах при маленьких детях, это показывает только уровень их здравомыслия.



– После матча встречали болельщиков «Локомотива»? Как они реагировали на вас?

– В том же ключе. Я довольно спокойно объяснил, глядя им в глаза: «Думай, что говоришь. Во-первых, здесь дети. Во-вторых, то, что ты делаешь, как человека тебя не красит». Это показывает уровень воспитания. Я считаю, нужно уметь проигрывать. Неважно, сильный соперник или нет. Нужно иметь уважение к себе и оппоненту, быть сильным. Мужчине свойственно быть лидером, а тут человек показывает свою слабость. Что поделать, все люди разные. На это обижаться не стоит.