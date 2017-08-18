«Болонья» объявила о переходе Паласио
Источник: ФК «Болонья»Комментарии
Форвард Родриго
Паласио продолжит карьеру в «Болонье», сообщает официальный сайт клуба.
Детали контракта 35-летнего аргентинца с «россоблю» не разглашаются. Однако ранее сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио сообщил, что соглашение будет рассчитано на один сезон.
Напомним, предыдущие пять сезонов Паласио провел в «Интере» и забил 58 голов в 169 матчах.
Ранее форвард играл в «Уракане», «Банфилде», «Бока Хуниорс» (все – Аргентина) и «Дженоа».
В составе сборной Аргентины на его счету три гола в 27 матчах.
В «Болонье» Паласио будет играть под 24-м номером. В прошлом сезоне красно-синие заняли 15-е место в серии A.
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