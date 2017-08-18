Андрей Бутенко: Гол «Краснодара» был отменен ошибочно
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал незасчитанный гол полузащитника «Краснодара» Михайло Ристича в ворота «Црвены Звезды» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Грубейшая ошибка судейской бригады. К сожалению, там, где находились
судьи, видимо, не было возможности четко определить, в каком именно месте мяч
ударился о землю. Когда мяч попадает в перекладину и летит вниз, он получает
дополнительное вращение и, как правило, вылетает из ворот.
Арбитр находился за штрафной площадью и не мог сконцентрировать все свое внимание на эпизоде. Это чисто физически тяжело было сделать. А вот куда смотрел ассистент, который стоял в 12-
Думаю, этому главному арбитру претензии вряд ли будут высказаны. Скорее, к ассистенту», - цитирует Бутенко «Матч ТВ».
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция