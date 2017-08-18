Андрей Бутенко: Гол «Краснодара» был отменен ошибочно

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал незасчитанный гол полузащитника «Краснодара» Михайло Ристича в ворота «Црвены Звезды» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Грубейшая ошибка судейской бригады. К сожалению, там, где находились судьи, видимо, не было возможности четко определить, в каком именно месте мяч ударился о землю. Когда мяч попадает в перекладину и летит вниз, он получает дополнительное вращение и, как правило, вылетает из ворот.



Арбитр находился за штрафной площадью и не мог сконцентрировать все свое внимание на эпизоде. Это чисто физически тяжело было сделать. А вот куда смотрел ассистент, который стоял в 12- 13 метрах от линии ворот… На мой взгляд, он психологически не был готов к этой ситуации.



Думаю, этому главному арбитру претензии вряд ли будут высказаны. Скорее, к ассистенту», - цитирует Бутенко «Матч ТВ».