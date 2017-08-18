Дмитрий Хохлов: ЦСКА нуждается в усилении

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хохлов выразил мнение, что армейцам необходимо усилить состав в летнее трансферное окно.



«Любой тренер хочет усилить команду, и Гончаренко — не исключение. Другое дело, что надо учитывать ситуацию не только в ЦСКА, но и в мировом футболе. Рынок перегрет, качественные футболисты стоят дорого.

Смогут ли армейцы в таких условиях качественно усилиться? Наверняка достойные кандидаты в их списках есть. Но это — вопрос не только желания, но и финансовых возможностей. Однако усиление ЦСКА точно бы не помешало», - цитируют Хохлова «Известия».