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Геннадий Орлов: Продажа Жулиано была правильной

Источник:  Эхо Москвы в Санкт-ПетербургеКомментарии

Спортивный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал трансфер полузащитника «Зенита» Жулиано в турецкий «Фенербахче».

«На мой взгляд, продажа Жулиано - правильный ход. Он был единственным бразильцем в команде. Я сужу только по игровым характеристикам и могу сказать, что он играл в очень мелкий футбол, напоминающий мини-футбол.

Сейчас, когда «Зенит» перешел на современную игру с длинными, мощными рывками Кокорина, Дриусси, Паредеса, забегами Смольникова, Кузяева, Жулиано уже не соответствовал стилю.

Это игрок другой формации. Он наверняка кому-то пригодится. Это мастер, техничный футболист, понимающий игру, но в этой ситуации ему было тяжело. Также Дзюбе еще предстоит вписаться, ведь игра пошла другая», — цитирует Орлова «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

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