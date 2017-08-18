Самый богатый человек Африки хочет купить «Арсенал»

Самый богатый человек Африки Алико Данготе заявил о желании стать владельцем английского «Арсенала», сообщает Bloomberg.

По словам 60-летнего нигерийца, он займется вопросом приобретения акций «канониров» после того, как построит нефтеперерабатывающий завод на территории своей страны.

«Как только я его построю, то сосредоточусь на «Арсенале». Даже когда клуб не преуспевает в результатах, я поддерживаю его. Это отличная команда, она может стать еще лучше, если я буду ее владельцем», – сказал Данготе.

Напомним, контрольный пакет акций «Арсенала» принадлежит американцу Стэну Кронке (67% акций). Российскому предпринимателю Алишеру Усманову принадлежит 30% акций.

В мае Усманов хотел выкупить долю Кронке за 1,3 миллиарда долларов, но получил отказ.