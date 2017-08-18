Павел Гундорин: Из-за аккредитации дефицит тренеров по фитнесу будет, но скоро пройдет

Тренер Павел Гундорин прокомментировал введение аккредитации тренеров в сфере фитнес-услуг.

«Здравое зерно в этом есть. Люди, приходящие в клуб, доверяют нам свое здоровье. Это то же самое, как придти к неквалифицированному стоматологу или неквалифицированному хирургу. Если сейчас эту систему ввести резко, какой-то дефицит специалистов, безусловно, появится, но со временем должно произойти качественное замещение. Тех тренеров, которые прошли двухнедельные курсы и считают себя профессионалами, просто заменят те, кто прошел гораздо более глубокое обучение.

Сейчас только одного опыта недостаточно. Требуются сертификаты по самым разным направлениям: по групповым, по тренажерным залам, по водным программам и так далее. Те, кто их получает, обладают знаниями об основах анатомии, биомеханики, физиологии, диетологии и так далее. По прошествии этих курсов сдается определенный экзамен о присвоении определенной квалификации. Курсы есть самые разные. Речь идет о том, чтобы сделать эту систему централизованной. Скорее всего, это будет каким-то аналогом института физкультуры, просто времени будет требоваться поменьше», - цитирует Гундорина «Собеседник.Ру».