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Андреас Гранквист: Моментов у «Црвены Звезды» почти не было

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Победили, но счет скользкий. Какие впечатления?
– Мы хорошо сыграли, у нас почти все получалось, показывали хороший комбинационный футбол с моментами, вступали в прессинг, когда нужно, - приводит слова Гранквиста Rusfootball.info - Счет не такой крупный, каким мог бы быть. В следующем матче мы фавориты.

– Есть ли претензии к судейству, к незасчитанному голу?
– Не хотел бы обсуждать вопрос, судьи тоже люди, делают ошибки. Гол получился очень внезапным.

– Почему у команды глобальные проблемы в обороне?
– Я не вижу глобальных проблем. Сопернику немного сопутствовала удача, много моментов у соперника не было. В основном мы пропускаем с контратак, но в этом матче с этим справились.

– Но «Краснодар» пропускает в каждом матче, это не беспокоит?
– С «Тосно» не пропустили.

– Остались ли силы на «Ростов»?
– У нас осталось достаточно энергии. Мы проведем хорошее восстановление, и будем полностью готовы. Понятно, что календарь плотный, но игроки любят играть как можно больше. Да и в гостях у нас получается чуть лучше, поскольку команды, играющие дома, стараются больше атаковать и дают пространство.

Матч

Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)

Голы

Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).

Состав

Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)

Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье

Предупреждения:

Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77

Судья:

Гедиминас Мажейка (Литва)

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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