Андреас Гранквист: Моментов у «Црвены Звезды» почти не было

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Победили, но счет скользкий. Какие впечатления?

– Мы хорошо сыграли, у нас почти все получалось, показывали хороший комбинационный футбол с моментами, вступали в прессинг, когда нужно, - приводит слова Гранквиста Rusfootball.info - Счет не такой крупный, каким мог бы быть. В следующем матче мы фавориты.

– Есть ли претензии к судейству, к незасчитанному голу?

– Не хотел бы обсуждать вопрос, судьи тоже люди, делают ошибки. Гол получился очень внезапным.



– Почему у команды глобальные проблемы в обороне?

– Я не вижу глобальных проблем. Сопернику немного сопутствовала удача, много моментов у соперника не было. В основном мы пропускаем с контратак, но в этом матче с этим справились.



– Но «Краснодар» пропускает в каждом матче, это не беспокоит?

– С «Тосно» не пропустили.



– Остались ли силы на «Ростов»?

– У нас осталось достаточно энергии. Мы проведем хорошее восстановление, и будем полностью готовы. Понятно, что календарь плотный, но игроки любят играть как можно больше. Да и в гостях у нас получается чуть лучше, поскольку команды, играющие дома, стараются больше атаковать и дают пространство.