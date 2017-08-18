Рифат Жемалетдинов: «Рубин» старается выиграть каждую игру
Нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи седьмого тура РФПЛ с «Анжи».
— Что думаете об «Анжи», где сменился главный тренер? Как думаете,
повлияет это на их игру?
— Нас больше волнует наша игра. Нам нужно выиграть этот матч, - цитирует Жемалетдинова официальный сайт казанцев - Победа будет очень важна для нас. Будем стараться подниматься вверх по турнирной таблице.
— Тот факт, что «Рубин» уже сыграл с главными фаворитами, придает
уверенности?
— Каждая игра для нас важна, неважно фаворит это или нет. На каждую игру настраиваемся одинаково, каждую игру стараемся выиграть.
— Пять человек значатся в расширенном составе сборной. Это прибавляет
настроения в команде?
— Конечно, каждый должен доказывать. Для любого цель – попасть в сборную России, на чемпионат мира. Все стараются.
Матч
Место и дата
19 августа 20:00, Казань Арена, Онлайн-трансляция