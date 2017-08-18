Геннадий Орлов: Комбаров недостоин основы «Спартака»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлении «Спартака» в текущем сезоне.



«В матче с ЦСКА «Спартаку» не хватило концентрации и внимания. Глушаков и Комбаров все еще не пришли в себя, они не в форме. Был ключевой момент, когда Головин прошел Комбарова, а тот даже не побежал за ним. Ну это, что называется, расписался, и его нельзя ставить в основной состав, а Каррера ставит.



Но это уже спартаковские проблемы. Каждый второй футболист команды сейчас не готов играть на высоком уровне», — приводит слова Орлова «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».