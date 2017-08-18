Вердум сразится против Льюиса на турнире UFC 216
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум (21 победа, 7 поражений, 1 ничья) свой следующий бой проведет 7 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC 216.
Его соперником станет американец Деррик Льюис, который за свою карьеру провел 23 поединка (18 побед, 5 поражений).
Свой последний поединок Вердум провел против голландца Алистара Оверима и проиграл раздельным решением судей. Льюис в своем последнем бою уступил Марку Ханту техническим нокаутом в четвертом раунде.
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