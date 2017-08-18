Хабиб Нурмагомедов: Я никогда ничего не получал легко и даже не рассчитывал на легкую дорогу

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя против Тони Фергюсона за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

«Если кто-то думает, что это вся ситуация на меня как-то повлияет, то они ошибаются. Я никогда ничего не получал легко и даже не рассчитывал на легкую дорогу», – приводит «Газета.Ru» слова Нурмагомедова.

Ранее президент UFC Дэна Уайт объявил, что Тони Фергюсон сразится за титул временного чемпиона в легком весе с Кевином Ли, встреча бойцов запланирована в рамках турнира UFC 216.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести бой за титул временного чемпиона UFC 3 марта, однако он был отменен.