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Хабиб Нурмагомедов: Я никогда ничего не получал легко и даже не рассчитывал на легкую дорогу

Источник:  Газета.RuКомментарии

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов прокомментировал отмену боя против Тони Фергюсона за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

«Если кто-то думает, что это вся ситуация на меня как-то повлияет, то они ошибаются. Я никогда ничего не получал легко и даже не рассчитывал на легкую дорогу», – приводит «Газета.Ru» слова Нурмагомедова.

Ранее президент UFC Дэна Уайт объявил, что Тони Фергюсон сразится за титул временного чемпиона в легком весе с Кевином Ли, встреча бойцов запланирована в рамках турнира UFC 216.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон должны были провести бой за титул временного чемпиона UFC 3 марта, однако он был отменен.

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