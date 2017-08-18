Тони Фергюсон: Макгрегор просто «съест» Нурмагомедова

Американский боец Тони Фергюсон выразил мнение, что Конор Макгрегор легко победит Хабиба Нурмагомедова.

«У Хабиба сейчас нет боевой практики, навыки его ударной техники не развиваются. Он неплохо получил от Майкла Джонсона в ноябре прошлого года. Если так все продолжится, то Макгрегор Хабиба попросту уничтожит.

Это будет неплохая вывеска, а долгое ожидание придаст бою ажиотажа. Тем более, у поединка есть предистория, потому фанаты будут готовы хорошо заплатить, чтобы увидеть его вживую», - цитирует Фергюсона ESPN.