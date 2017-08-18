Владимир Кузюткин: Малых не играет на уровне сборной России

Главный тренер сборной России по волейболу Владимир Кузюткин прокомментировал решение не вызывать в команду диагональную Наталью Малых.

«Ну как может Малых конкурировать с Гончаровой? Она конкурировала с ней уже три года, и это ни к чему не привело. У нас есть еще Ирина Воронкова. И вообще, что такое конкуренция? Диагональная – это, во-первых, нападающая. Я могу поставить туда и Яну Щербань, и Ксению Парубец. Это не имеет никакого значения, это нападающий игрок.

Вместо Гончаровой я могу поставить Воронкову, а ведь еще есть Дарья Малыгина, которая провела сезон намного лучше, чем Малых. Я не говорю о Малых плохо. Я просто считаю, что в этом году она не зарекомендовала себя так, чтобы безусловно быть в составе сборной.



Что из всех элементов есть у Малых? Только атака. Претендовать на место в сборной России только с хорошей атакой – это маловато. Разве можно сравнить Малых и Щербань, например? Нет. Щербань и принимает, и подает, и нападает, и защищается. Что умеет Малых из этого? Пусть она докажет, что я не прав как тренер. И я с удовольствием вызову ее в сборную России», — приводит слова Кузюткина «Р-Спорт».