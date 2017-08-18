Джефферсон Фарфан: Если Семин скажет, то готов хоть в ворота встать

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан заявил, что полностью доволен своим положением в клубе.



«Возвращение в сборную Перу для меня очень важное событие. У меня были травмы в течении полутора лет, которые, к сожалению, помешали мне тренироваться и выступать на международном уровне, из-за чего я очень сильно переживал. Теперь это в прошлом. Вызов в сборную еще раз доказывает, что я работаю, тренируюсь и двигаюсь в правильном направлении.



Главный тренер «Локомотива», тренерский штаб, мои партнеры по команде сделали огромный вклад в мое возвращение в сборную. Я очень благодарен всем им, и сделаю все возможное, чтобы играть за свой клуб на максимуме. Надеюсь, это поможет мне вызываться в сборную и в дальнейшем.



Предложения уйти действительно были, но я решил остаться в «Локомотиве». Это мой новый вызов, я сам его принял. Меня здесь очень хорошо приняли, поэтому даже не задумывался о переходе в другой клуб. Даст бог, проведу очень долгое время в «Локомотиве», буду стараться быть полезным клубу на все сто процентов.



Если тренер видит, что мне нужно заполнить брешь, то я готов сыграть и в центре нападения, и в полузащите, и даже защитника. Повторюсь, я профессионал, и с этим у меня проблем не возникает. Если потребуется, то во время матча могу встать в ворота, правда, для этого мне нужно немного потренироваться», - цитирует Фарфана ТАСС.