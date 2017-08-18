Хави Гарсия: Никогда не относился негативно к болельщикам «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия что не отзывался негативно о болельщиках сине-бело-голубых.



«Не знаю, что появилось в прессе, но думаю, что это не совсем правда. Я повторяю, что как моя семья, так и я провели три прекрасных года в Санкт-Петербурге, и эти годы были замечательными благодаря всем жителям города, и особенно благодаря болельщикам «Зенита».



Я всегда вас уважал и чувствовал ваше уважение ко мне, и это всегда будет так. Я покинул страну, но всегда останусь одним из болельщиков «Зенита». Я желаю лучшего «Зениту» и его страстным болельщикам», - написал Гарсия в своем инстаграме.

Для всех болельщиков Зенита! Я всегда буду одним из вас Публикация от Javi Garcia (@javigarcia_6) Авг 17 2017 в 2:33 PDT

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Гарсия считал слабой поддержку болельщиков «Зенита» на домашних матчах.