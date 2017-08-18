Месси хочет, чтобы Ди Мария перешел в «Барселону»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси хочет видеть в команде своего соотечественника Анхеля Ди Марию из «Пари Сен-Жермен», сообщает «Евро-Футбол.Ру» со ссылкой на L’Equipe.

«Барселона» продолжает рассматривать варианты замены бразильца Неймара, который перешел как раз в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Отметим, что продажа Ди Марии может быть выгодна для вице-чемпионов Франции, которым необходимо заработать деньги, чтобы не нарушить правила финансового Fair Play.

Напомним, в 2010-2014 годах Ди Мария играл в «Реале», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После этого аргентинец провел один год в «Манчестер Юнайтед», а теперь начинает свой третий сезон в «ПСЖ».